Зеленский: "Вагнеровцев" в Беларуси будет мало для нападения на Украину

Президент Владимир Зеленский убежден, что контингент ППК "Вагнер" в Беларуси будет незначительным, поскольку более 20 тысяч "вагнеровцев" уже уничтожены украинскими силами обороны, сообщает Укринформ.

Об этом он заявил во время совместной с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой пресс-конференции в Киеве.

"Вагнеровцы" находятся на временно оккупированной территории Украины. Они есть и были в Луганской области, это правда. Многие из них уничтожили наши Вооруженные силы, силы обороны и безопасности – более 20 тысяч были уничтожены. Поэтому то количество, которое пошло, скажем так в положительном смысле, пошло на Москву, сравнивать с тем, сколько их было у нас невозможно. Поэтому я не могу сказать, насколько они будут кому-то угрожать на территории Беларуси, потому что считаю, что контингент этот будет не очень велик" , - сказал Зеленский.

Президент также заверил, что украинская армия считает, что ситуация на севере нашего государства, несмотря на присутствие "вагнеровцев" в Беларуси, неизменная и контролируемая.

Он также подчеркнул, что в Украине у "вагнеровцев" точно не будет такого пути, который они прошли в России во время бунта Евгения Пригожина, поскольку украинское войско мощное и настоящее не на словах.

В то же время Зеленский выразил убеждение, что на саммите НАТО в Вильнюсе должны прозвучать четкие месседжи безопасности от Альянса для Польши и Литвы, которые также граничат с Беларусью.