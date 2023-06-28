В СМИ опубликовали спутниковые снимки лагеря "вагнеровцев" в Беларуси

Информация о том, что в Беларуси могут дислоцироваться бойцы частной военной компании "Вагнер", появилась после вооруженного мятежа в РФ, сообщает Радио Свобода.

27 июня несколько белорусских СМИ сообщили о ремонте бывшей воинской части в селе Цель Осиповичского района. Это примерно 90 км от Минска. Журналисты ссылаются на разговоры с местными жителями, которые озабочены возможным появлением "вагнеровцев" у Осиповичей.

С помощью спутникового сервиса Planet.com белорусская служба Радио Свобода исследовала, как выглядел военный объект в Цели 27 и 17 июня.

По данным Минобороны Белоруссии, на территории страны действуют около 200 воинских частей. На территории большинства из них постоянно дислоцируется несколько сот военнослужащих. Самая большая военная часть Минобороны Беларуси находится в Печах Борисова: в учебном центре одновременно находятся около 4,5 тыс. военнослужащих. Еще 200-250 воинских частей на территории Беларуси были ликвидированы в первой половине 1990-х годов. Их собственность и территория, как правило, остаются в собственности Министерства обороны Белоруссии. Состояние этих частей неизвестно.

Согласно договоренностям между Кремлем и организаторами военного мятежа, по крайней мере, часть бойцов ЧПК "Вагнера" может "по собственному желанию" поселиться на территории Беларуси. Об этом рассказал сам президент РФ Владимир Путин. Речь идет, прежде всего, о тех, кто принимал непосредственное участие в восстании, отмечают журналисты.

Общее число членов частной военной компании "Вагнер" оценивается примерно в 25 тысяч человек. Такую же цифру озвучил сам главарь ЧВК Евгений Пригожин во время событий 24 июня. В то же время неизвестно, сколько именно "вагнеровцев" участвовало в восстании, отмечают журналисты.