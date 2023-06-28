ВСУ отразили наступления вблизи шести населенных пунктов – Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили наступления российских войск в районе Раздолевки, Орехово-Василовки, Богдановки, Белой Горы, Авдеевки и Новомихайловки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском направлениях.

Об этом говорится в вечернем своде Генерального штаба ВСУ 28 июня.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе Русская Лозовая Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Леоновка Черниговской области; Нововасиловка, Зноб-Новгородское, Новая Гута, Волковка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Гатище, Плетеневка, Бочково, Нестерное, Круглое и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Колодязное, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка, Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Раздоловки. Нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Звановки и Выемки - Донецкой. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Белой Горы и нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, там же нанес авиационный удар. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 10 населенных пунктов. В частности, пострадали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское Донецкой области. Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы в районах около 10 населенных пунктов, в том числе Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Константиновка, Парасковеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Золотая Нива, Свободное Поле, Сторожево, Благодатное, Макаровка, Ровнополь Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационных ударов в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попали Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное Запорожской области; Михайловка, Гавриловка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Бургунка, Львов, Ивановка, Приднепровское, Антоновка, Херсон, Камышаны, Днепровское, Янтарное, Берегово, Томина Балка, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В связи со вспышкой вирусных болезней оккупанты были вынуждены начать меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в ряде населенных пунктов временно захваченной территории Херсонской области, пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС.

Захватчики привлекли работников коммунальных служб для разборки завалов и сбора погибших в результате наводнения. В результате поисково-восстановительных работ только 24-25 июня этого года было найдено более 60 тел. Чтобы скрыть реальное количество жертв, командованием российских оккупационных войск было принято решение о захоронении погибших в братских могилах без забора образцов ДНК и установлении каких-либо отметок на месте захоронения.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 5 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили состав боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ противника.