Силовики и ВСУ проверят военкомов на добропорядочность – Минобороны

Представители НАПК, ДБР, СБУ, Нацполиция и ВСУ проверят руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки на добропорядочность и эффективность выполнения служебных обязанностей, сообщает Укринформ.

Об этом заявил первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк в эфире телемарафона.

"Получил задание от Президента по созданию рабочей группы. Это важный вопрос на сегодняшний день, поскольку в инфопространстве очень много негатива о деятельности территориальных центров комплектования. Поэтому рабочая группа создана, включает она силовой блок – это НАПК, ДБР, СБУ, Нацполицию, которые будут проверять свои вопросы - от мониторинга образа жизни руководства ТЦК до нарушения действующего законодательства. Кроме того, создана группа от ВСУ, которая будет анализировать выполнение задач, которая будет принимать соответствующую информацию от людей, анализировать ее" , - рассказал Павлюк.

Он отметил, что проверка правоохранителей определит, насколько декларация военкомов соответствует их реальному образу жизни, а проверка ВСУ – на сколько качественно он выполняет свои должностные обязанности, есть ли жалобы на работу комиссариатов. После анализа полученных данных будут наработаны предложения руководству государства по дальнейшим шагам по улучшению робот ТЦК.

Ранее начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов был уволен с занимаемой должности после обнародования информации о том, что его семья во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра. Сам Борисов заявлял, что не в курсе, есть ли у его семьи имущество в Испании.