РФ увеличила интенсивность ракетных обстрелов Украины в 1,6 раза — Минобороны

В период с 21 по 27 июня 2023 года россияне увеличили количество ракетных обстрелов Украины и применение дронов, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом заявили Минобороны Украины.

По данным военных, россияне увеличили количество ракетных ударов по Украине в 1,6 раза. За последнюю неделю было нанесено 74 ракетных удара, если брать предыдущий период - было нанесено 46 ударов.

Военные напомнили, что украинское небо защищают разные системы ПВО, а каждая сбитая вражеская ракета или дрон – это десятки и сотни спасенных жизней.

Следует отметить, что в Украине действует запрет на публикации в социальных сетях:

фото и видео пусков наших ракет противовоздушной обороны;

фото и видеопозиций наших средств ПВО;

свои мысли, какое оружие где может стоять и какие объекты прикрывать;

сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали.

Любая информация может быть использована врагом для коррекции будущих ударов.