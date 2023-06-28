РФ увеличила интенсивность ракетных обстрелов Украины в 1,6 раза — Минобороны
В период с 21 по 27 июня 2023 года россияне увеличили количество ракетных обстрелов Украины и применение дронов, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Об этом заявили Минобороны Украины.
По данным военных, россияне увеличили количество ракетных ударов по Украине в 1,6 раза. За последнюю неделю было нанесено 74 ракетных удара, если брать предыдущий период - было нанесено 46 ударов.
Военные напомнили, что украинское небо защищают разные системы ПВО, а каждая сбитая вражеская ракета или дрон – это десятки и сотни спасенных жизней.
Следует отметить, что в Украине действует запрет на публикации в социальных сетях:
- фото и видео пусков наших ракет противовоздушной обороны;
- фото и видеопозиций наших средств ПВО;
- свои мысли, какое оружие где может стоять и какие объекты прикрывать;
- сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали.
Любая информация может быть использована врагом для коррекции будущих ударов.