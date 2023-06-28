Индия начинает исчерпывать возможности своего российского нефтяного расточительства - в мае на РФ приходилось 46% импорта нефти в Индию, что является потрясающим скачком по сравнению с менее чем 2% до вторжения России в Украину, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

"С островной крепости за пределами исторического центра Мумбаи посетители могут увидеть гигантские нефтяные танкеры, разгружающие свои грузы на двух нефтеперерабатывающих заводах на юго-восточном побережье города.

Еще год назад эти корабли почти наверняка перевозили бы нефть из одного из десятка основных поставщиков - Ближнего Востока, США и Западной Африки. Сегодня нефть, скорее всего, будет российской" , - пишет агентство.

Согласно данным аналитической компании Kpler, в прошлом месяце на Москву приходилось 46% импорта нефти в Индию, что является ошеломляющим скачком по сравнению с менее чем 2% до вторжения РФ в Украину. В абсолютном измерении май стал рекордным.

"Конечно, Китай также приобрел гораздо больше российской нефти за последний год, причем импорт бьет рекорды, но именно Индия, стратегический партнер США, поддержала российскую экономику, выйдя на помощь.

Сегодня вопрос заключается в том, продолжится ли эта волна закупок, поскольку скидки для Индии уменьшаются, а финансовое давление на Кремль растет, поскольку средства нужны как никогда раньше для устранения внутренних угроз правлению президента Путина" , - добавляет Bloomberg.

"Индийские нефтепереработчики достигли очень, очень высокого уровня, который мы считали возможным" , - сказал управляющий директор по стратегии и анализу компании Petro-Logistics Джамал Куреши.

"Они быстро заменили сорта, подобные Urals, что мы и ожидали, но они также отказались от других сортов" , - добавил он.

Хотя аналитики, которые использовались для определения оптимального сырья для нефтеперерабатывающих заводов, в основном указывали на российскую смесь Urals, ни один из этих двух заводов никогда не был разработан для использования российских баррелей.

Предприятие Bharat Petroleum Corp. Ltd, или BPCL, было построено для переработки внутренней индийской нефти, которая содержит меньше серы, чем российская, пишет Bloomberg.