Залужный в разговоре с Милли: Украине удалось перехватить инициативу

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли заявил, что Украине удалось перехватить стратегическую инициативу на фронте.

Об этом говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ в Telegram.

"Нам удалось перехватить стратегическую инициативу. Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, имеем продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление, в то же время терпит большие потери. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности" , — сообщил Залужный.

Также главнокомандующий рассказал генералу Милле об актуальных потребностях ВСУ в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования, а также поблагодарил пакет военной помощи, о котором США объявили накануне.

Залужный и Милли договорились и дальше координировать действия по деоккупации территории Украины.