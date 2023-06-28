ВАКС арестовал главу Тернопольского облсовета с возможностью залога

Главу Тернопольского облсовета Михаила Головко, задержанного за получение взятки, арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн, сообщает Украинская правда.

"Применить к подозреваемому Головко Михаилу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога" , — заявил во время заседания судья Олег Ткаченко.

Срок содержания под стражей Головко определен до 26 августа включительно, сумма залога − 805 200 гривен.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются обязанности:

прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;

не отлучаться из Тернополя и Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;

носить электронное средство контроля.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко на получении взятки. Также сообщалось, что задержали двух заместителей главы Тернопольской ВГА − Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука.

По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.