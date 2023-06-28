ВАКС арестовал главу Тернопольского облсовета с возможностью залога
Главу Тернопольского облсовета Михаила Головко, задержанного за получение взятки, арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн, сообщает Украинская правда.
"Применить к подозреваемому Головко Михаилу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога", — заявил во время заседания судья Олег Ткаченко.
Срок содержания под стражей Головко определен до 26 августа включительно, сумма залога − 805 200 гривен.
В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются обязанности:
- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;
- не отлучаться из Тернополя и Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
- сдать паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;
- носить электронное средство контроля.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко на получении взятки. Также сообщалось, что задержали двух заместителей главы Тернопольской ВГА − Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука.
По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.