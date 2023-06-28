Министр образование раскритиковал идею о переименовании Запорожья

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию населенных пунктов, в том числе Запорожья, должно быть отменено, сообщает Украинская правда.

"Скандальное решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию населенных пунктов должно быть отменено" , — написал Лисовой.

Лисовой считает, что комиссия вышла за пределы своих полномочий, поскольку вопрос запрета пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии, согласно закону, возложен на другие органы.

Он пояснил, что функциями комиссии является формирование и обнародование перечня населенных пунктов, названия которых требуют обязательного согласования со стандартами государственного языка и рекомендациями по согласованию названий таких сел, поселков, городов со стандартами государственного языка.