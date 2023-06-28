Минобороны: "Вагнеровцев" на фронте в Украине сейчас нет

Наемники российской частной военной компании "Вагнер" пока не участвуют в боевых действиях на территории Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Вагнер" действительно не воюет. И действительно, заведены не только десантно-штурмовые войска и профессионалы, но и те, кто, как говорится, "не обкатан этой войной", подразделения. И они действительно несут потери. Но нужно отдать должное профессиональности наших военных: стоит задача максимально уничтожать врага" , — сказала она.

По ее словам, мятеж "вагнеровцев" никоим образом не повлиял на ситуацию на фронте.

"Но нужно сказать, что военные, когда планируют свои наступательные и оборонные действия, они учитывают фактор, что в РФ началась политическая нестабильность, и что у них уже есть конкуренция между разными кланами и спецслужбами" , — добавила Маляр.

Также она призвала "не питать никаких иллюзий по поводу РФ и не думать, что у них есть границы, или что границы ЕС их могут остановить".