Минобороны: "Вагнеровцев" на фронте в Украине сейчас нет
Наемники российской частной военной компании "Вагнер" пока не участвуют в боевых действиях на территории Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.
"Вагнер" действительно не воюет. И действительно, заведены не только десантно-штурмовые войска и профессионалы, но и те, кто, как говорится, "не обкатан этой войной", подразделения. И они действительно несут потери. Но нужно отдать должное профессиональности наших военных: стоит задача максимально уничтожать врага", — сказала она.
По ее словам, мятеж "вагнеровцев" никоим образом не повлиял на ситуацию на фронте.
"Но нужно сказать, что военные, когда планируют свои наступательные и оборонные действия, они учитывают фактор, что в РФ началась политическая нестабильность, и что у них уже есть конкуренция между разными кланами и спецслужбами", — добавила Маляр.
Также она призвала "не питать никаких иллюзий по поводу РФ и не думать, что у них есть границы, или что границы ЕС их могут остановить".
"С учетом того, что у них еще ЧВК выходят из-под контроля, может быть все, что угодно", — подчеркнула Маляр.