ЕС: Грузия не разрешает использовать свою территорию для обхода санкций

Грузия не присоединяется к западным санкциям против РФ, однако и не позволяет использовать свою территорию для их обхода, сообщает Европейская правда.

Об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявил спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан.

"Могу сказать то, что меры, которые были приняты здесь (в Грузии – ред.), являются очень надежной гарантией того, что обхода не будет" , – отметил он.

О'Салливан сказал, что Грузия очень серьезно относится к своему обязательству не допускать использования своей территории для обхода санкций.

Ранее глава офиса по координации санкций Госдепа США Джеймс О'Брайен заявлял﻿, что Россия хочет использовать территорию Грузии "для финансирования своей военной машины".

Грузия отказывается от введения санкций против России. Как недавно заявлял спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, введение его страной санкций против РФ означало бы эскалацию вплоть до угрозы войны.