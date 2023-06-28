СМИ установили личности окупантов, которые контролировали Каховскую ГЭС до подрыва

Каховскую гидроэлектростанцию перед подрывом контролировали солдаты отдельной 205 мотострелковой бригады. Стали известны их личности, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" и "Следствие.Инфо".

Как отмечают журналисты, во время установления личностей оккупантов, контролировавших Каховскую ГЭС, они руководствовались репортажами российских пропагандистских медиа.

В частности, так идентифицировали 35-летнего Арсена Пицхелаури с позывным "Грузин". Исходя из фото в соцсетях, солдат активно участвовал в оккупации Херсонской области. При этом, на нескольких снимках он находится на территории Каховской ГЭС.

Российский солдат Арсен Пицхелаури. Фото: radiosvoboda.org

Также СМИ идентифицировали сержанта инженерно-саперного батальона 205-й бригады Руслана Магомедова. Его еще в 2022 году наградили российским "Орденом "За отвагу".

Российский солдат Руслан Магомедов. Фото: radiosvoboda.org

Журналисты напоминают, что именно подрыв Каховской ГЭС солдатами 205 бригады является основной версией, которую приводят украинские чиновники и СМИ. Ее возглавляет полковник Роман Титов, с марта 2015 года принимающий участие в войне против Украины.

Он командовал подразделениями, которые до 2016 участвовали в боевых действиях на временно оккупированных территориях Украины в Луганской области.

Новый перехват после подрыва

Проект "Схемы" и агентство "Следство.Инфо" также обнародовали новый перехват разговора российских окупантов, который произошел уже после подрыва Каховской ГЭС. Исходя из диалога, россияне готовились что-то выполнить "по команде". При этом один из участников разговора признает, что произошло "НП" (чрезвычайное событие).

Перехват разговоров россиян после подрыва станции. Источник: radiosvoboda.org

Фрагмент диалога, как утверждают журналисты, им предоставил источник среди украинских военных.