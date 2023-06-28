СМИ установили личности окупантов, которые контролировали Каховскую ГЭС до подрыва

Каховскую гидроэлектростанцию перед подрывом контролировали солдаты отдельной 205 мотострелковой бригады. Стали известны их личности, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" и "Следствие.Инфо".

Как отмечают журналисты, во время установления личностей оккупантов, контролировавших Каховскую ГЭС, они руководствовались репортажами российских пропагандистских медиа.

В частности, так идентифицировали 35-летнего Арсена Пицхелаури с позывным "Грузин". Исходя из фото в соцсетях, солдат активно участвовал в оккупации Херсонской области. При этом, на нескольких снимках он находится на территории Каховской ГЭС.

СМИ установили личности окупантов, которые контролировали Каховскую ГЭС до подрыва
Российский солдат Арсен Пицхелаури. Фото: radiosvoboda.org

Также СМИ идентифицировали сержанта инженерно-саперного батальона 205-й бригады Руслана Магомедова. Его еще в 2022 году наградили российским "Орденом "За отвагу".

СМИ установили личности окупантов, которые контролировали Каховскую ГЭС до подрыва
Российский солдат Руслан Магомедов. Фото: radiosvoboda.org

Журналисты напоминают, что именно подрыв Каховской ГЭС солдатами 205 бригады является основной версией, которую приводят украинские чиновники и СМИ. Ее возглавляет полковник Роман Титов, с марта 2015 года принимающий участие в войне против Украины.

Он командовал подразделениями, которые до 2016 участвовали в боевых действиях на временно оккупированных территориях Украины в Луганской области.

Новый перехват после подрыва

Проект "Схемы" и агентство "Следство.Инфо" также обнародовали новый перехват разговора российских окупантов, который произошел уже после подрыва Каховской ГЭС. Исходя из диалога, россияне готовились что-то выполнить "по команде". При этом один из участников разговора признает, что произошло "НП" (чрезвычайное событие).

СМИ установили личности окупантов, которые контролировали Каховскую ГЭС до подрыва
Перехват разговоров россиян после подрыва станции. Источник: radiosvoboda.org

Фрагмент диалога, как утверждают журналисты, им предоставил источник среди украинских военных.

Новости

Популярные темы форума

analytics