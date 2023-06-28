Зеленский обсудил с главным сержантом "Магуры" Маркусом реформы в ВСУ

Президент Владимир Зеленский встретился с главным мастер-сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерием Маркусом, во время которой обсудил реформу сержантского корпуса, сообщает Украинская правда.

"Обсудили реформу сержантского корпуса, в том числе и обеспечение достойного уровня заработных плат для сержантов в соответствии с их опытом службы.

Наше войско и все его составные части должны быть современными и обеспеченными всем необходимым не только на поле боя" , — заявил президент.

Также Зеленский заявил о необходимости внедрения изменений, которые помогли бы улучшить службу в украинской армии.

В частности, речь шла о цифровизации и внедрении автоматизированных систем учета, которые позволят тратить меньше времени на бумажную работу и оперативно получать нужную информацию.