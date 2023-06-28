Российского генерала Суровикина задержали, он в СИЗО — источники

Вечером 28 июня в информационном пространстве стали появляться сообщения об аресте замкомандующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерала Сергея Суровикина, сообщает Зеркало недели.

Российское оппозиционное издание The Moscow Times со ссылкой на источники, близкие к Минобороны РФ, подтвердило арест Суровикина. Официально ведомство эту информацию не комментировало.

Ранее об аресте Суровикина сообщали так называемые российские военкоры. По их данным, Суровикина арестовали еще 25 июня — на следующий день после попытки военного переворота, предпринятой предводителем наемников ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным — и он находится в СИЗО "Лефортово".

"Там история с ним была не ОК. Для власти. Больше ничего не могу сказать", – прокомментировал причину ареста один из собеседников.

По словам другого источника, Суровикина "схватили" за то, что он, вероятно, выбрал сторону Пригожина во время мятежа.

На вопрос о том, где находится генерал, источник ответил, что эту информацию "не комментируют даже по внутренним каналам".

По данным американского издания NYT, бывший командующий войсками РФ в Украине генерал Сергей Суровикин, вероятно, заранее знал о планах главаря вагнеровцев Евгения Пригожина устроить мятеж против российского военного руководства.