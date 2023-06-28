35% россиян считают ошибкой решение вторгнуться в Украину — опрос

Более трети россиян, 35 процентов, согласно социологическому опросу компании Russian Field, отменили бы решение о полномасштабном вторжении российских войск в Украину, принятое президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля прошлого года, если бы у них была такая возможность, сообщает Радио Свобода.

Издание The Moscow Times отмечает, что для таких настроений это рекордный показатель: в первые месяцы полномасштабной войны против решения воевать с Украиной выступали от 26 до 28 процентов респондентов, в декабре прошлого года – 33 процента.

Как свидетельствуют данные опроса, доля тех, кто "не отменял бы" решение вторгнуться в Украину, впервые упала ниже половины числа опрошенных, составив 49 процентов.

Согласно опросу, наиболее антивоенные настроения царят среди молодежи от 18 до 24 лет, а поддержка войны наиболее популярна у мужчин в возрасте от 45 лет.

"Доля сторонников отмены "военной операции" в прошлом достигла наибольшего, а доля противников – наименьшего уровня. Это означает наибольшую неоднозначность мнений респондентов по этому вопросу за все время наблюдений" , – говорят авторы исследования.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу Russian Field, доли россиян, выступающих за продолжение войны, и тех, кто выступает за переход к мирным переговорам, практически сравнялись: 45 и 44% соответственно.

В августе прошлого года, по данным опроса Russian Field, возможное решение президента России Владимира Путина начать «новое наступление на Киев» поддержали бы 60 процентов россиян, при этом 65 процентов респондентов одобрили бы и намерение президента заключить мирное соглашение и прекратить войну.

Авторы опроса отмечали, что его результаты могут не совпадать с реальным мнением респондентов, поскольку "россияне боятся говорить по этой теме – увеличились отказы, уменьшилась искренность".

В целом, за продолжение военных действий в Украине тогда высказалась половина опрошенных, а за переход к мирным переговорам – 38 процентов. Общий уровень поддержки так называемой "спецоперации" (как в России называют полномасштабную войну против Украины) составил 69%, против выступали около четверти респондентов, еще 8% затруднились ответить.

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