Генштаб: ВСУ уничтожили еще 680 солдат, самолет и 27 артсистем врага

Генштаб: ВСУ уничтожили еще 680 солдат, самолет и 27 артсистем врага
Фото: Минобороны Украины

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 680 захватчиков, самолет, 27 артсистем и другую технику врага. Об этом свидетельствуют данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 227780 (+680) человек ликвидировано,
  • танков – 4038 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7857 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 4116 (+27) ед,
  • РСЗО – 627 (+0) ед,
  • средств ПВО – 388 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+1) ед,
  • вертолетов – 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3513 (+14) ед,
  • крылатых ракет – 1261 (+0) ед,
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6780 (+6) ед,
  • специальной техники – 569 (+6)

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