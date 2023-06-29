В Запорожье пройдут учения на случай взрыва на ЗАЭС – ОВА

В Запорожье и Запорожской области начинаются командно-штабные учения на случай возможного теракта России на территории оккупированной Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

"Тренировка будет проходить на территории г. Запорожье и Запорожского района. Возможны временные ограничения движения на отдельных участках. Просим граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к некоторым неудобствам!

Целью мероприятия является слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС" , - сообщили в администрации.

При этом в ОВА отметили, что ситуация контролируемая и попросили граждан воздержаться от чрезмерного информационного внимания к проведению тренировок.

Учения проводят с органами управления и силами гражданской защиты Запорожской области.