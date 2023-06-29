"Укроборонпром" превратили в АО: Камышин рассказал, что будет дальше

"Укроборонпром" превратили в АО: Камышин рассказал, что будет дальше
Фото: Укроборонпром

Прекращена деятельность государственного концерна "Укроборонпром", вместо него создано акционерное общество﻿. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, сообщает Деловая столица.

"Важный шаг — трансформация. С сегодняшнего дня прекращена деятельность государственного концерна "Укроборонпром". В то же время, создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность"", — написал он в Telegram-канале вечером 28 июня.

По словам Камышина, следующий шаг — перевод штата, передача имущества и последующие трансформационные процессы. Далее — формирование Наблюдательного совета в соответствии со стандартами OECD.

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