"Укроборонпром" превратили в АО: Камышин рассказал, что будет дальше
Прекращена деятельность государственного концерна "Укроборонпром", вместо него создано акционерное общество. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, сообщает Деловая столица.
"Важный шаг — трансформация. С сегодняшнего дня прекращена деятельность государственного концерна "Укроборонпром". В то же время, создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность"", — написал он в Telegram-канале вечером 28 июня.
По словам Камышина, следующий шаг — перевод штата, передача имущества и последующие трансформационные процессы. Далее — формирование Наблюдательного совета в соответствии со стандартами OECD.