Государственные Ощадбанк и ПриватБанк не будут повышать эквайринговую комиссию для розничной торговли за прием карточных платежей, несмотря на повышение тарифа интерчейндж со стороны платежных систем.﻿ Об этом сообщили пресс-службы банков, сообщает Новое время.

"В непростых условиях работы бизнеса в условиях войны банк продолжает поддерживать ритейл и оставляет тарифы на эквайринг на текущем уровне, несмотря на рост расходов банка на поддержку работы сети. С начала июля для клиентов ПриватБанка в дальнейшем будет действовать базовый тариф за прием платежей с карт на уровне 1,3%" , — сообщили в ПриватБанке.

Член правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев отметил, что учреждение предлагает поддержать эту инициативу и со стороны международных платежных систем MasterCard и Visa и отменить повышение ставки интерчейндж с 1 июля 2023 года, которое заставляет банки увеличивать тарифы.

В Ощадбанке сообщили, что в случае непонижения платежными системами уровня интерчейндж в течение 1−2 месяцев банк пересмотрит свое решение.

Последний раз банк отказался повышать эту комиссию в декабре 2022 года после того, как ставка интерчейндж была впервые увеличена платежными системами после полномасштабного вторжения.

Ранее сообщалось, что международные платежные системы Visa и MasterCard планируют повысить ставку интерчейндж до 0,9% с 1 июля 2023 года.