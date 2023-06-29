Кремль пытается взять под контроль силы "Вагнера" за границей – WSJ
Россия пытается заверить страны Африки и Ближнего Востока, что после мятежа Кремль сможет взять под контроль силы "Вагнера", которые "работают" на этих континентах. Об этом, со ссылкой на The Wall Street Journal, сообщает Украинская правда.
"Через несколько часов после того, как армия бывших заключенных и наемников Евгения Пригожина остановила свое наступление на Москву, Кремль решил взять под полный контроль глобальную империю, построенную печально известным военным предпринимателем.
Заместитель министра иностранных дел России вылетел в Дамаск, чтобы лично передать сообщение президенту Сирии Башару Асаду: силы группы Вагнера больше не будут действовать там самостоятельно.
Высокопоставленные чиновники российского МИД позвонили президенту Центральноафриканской Республики, в личную охрану которого входят наемники "Вагнера", и заверили, что субботний кризис не помешает российской экспансии в Африке. Правительственные самолеты Министерства по чрезвычайным ситуациям России перебросили из Сирии в Мали, еще один из ключевых зарубежных форпостов Вагнера", - говорится в материале издания.
Россия, которая годами отрицала любую связь с Вагнером, похоже, пытается взять под свой контроль разветвленную сеть наемников, которой руководят Пригожин и его помощники.
При минимальных затратах и на расстоянии вытянутой руки "Вагнер" помогал Кремлю усиливать международное влияние и собирать доходы, которыми управляла холдинговая компания Пригожина "Конкорд" и сеть подставных компаний, помогавших направлять средства в Кремль.
По словам западных чиновников, компании Вагнера зарабатывают сотни миллионов долларов в год в Африке.
Источниками дохода группы является экспорт суданского золота в Россию, а также алмазов из ЦАР в ОАЭ и древесины в Пакистан, сообщили эти чиновники.
В течение многих лет "Вагнер Групп" работала как сила безопасности для автократических режимов на Ближнем Востоке и в Африке, а с недавних пор она на цыпочках продвигается в страны Латинской Америки и Карибского бассейна.
В Украине и России, включая Россию, "Вагнер" насчитывает более 30 000 боевиков.
Около 6000 наемников "Вагнера" выполняют различные задачи за пределами России и Украины - от охраны шахт и политиков в ЦАР, где гражданская война длится уже десять лет, до защиты нефтяных скважин и подконтрольных правительству территорий в Сирии.
В Мали бойцы "Вагнера" при поддержке истребителей и вертолетов российского производства разворачиваются вместе с малийскими солдатами в сахарских деревнях, попавших под власть исламистов. Боевики воюют с государством с 2012 года.
Отмечается, что судьба сил "Вагнера" теперь зависит от того, сможет ли Кремль одновременно маргинализировать Пригожина и сохранить империю, которую он построил на трех континентах.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на выходных прилетел в Дамаск, чтобы призвать Асада не позволить боевикам "Вагнера" покинуть Сирию без надзора со стороны Москвы, рассказали люди, которые были проинформированы об этом разговоре.
В заявлении, распространенном офисом Асада после встречи, говорится, что они обсудили вопросы координации, особенно в "свете последних событий".
Истребители "Вагнера", которые в основном действовали в Сирии самостоятельно, во вторник получили приказ прибыть на авиабазу Министерства обороны России в сирийском портовом городе Латакия, и они его выполнили, рассказали два человека, знакомых с этим вопросом.