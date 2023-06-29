Украина на втором месте в Европе по уровню нелегальной торговли сигаретами

Украина стала вторым по величине рынком в Европе по уровню нелегальной торговли сигаретами, уступив лишь Франции.﻿ Об этом говорится в отчете KPMG, сообщает Новое время.

Согласно отчету, в 2022 году уровень нелегальной торговли сигаретами в Украине оценивался в 19,9%, при этом потери бюджета составляли 636 млн евро.

Теневой рынок сигарет в Украине начал расти с 2018 года. В 2022 году каждая пятая пачка была нелегальной.

Ежегодное исследование KPMG по потреблению нелегальных сигарет в ЕС, Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Молдове и Украине, показало, что только в ЕС было потреблено 35,8 млрд нелегальных сигарет, из-за чего правительства потеряли примерно 11,3 млрд евро налоговых поступлений — на 8,5% больше, чем в 2021 году.

"Рост нелегального рынка в ЕС частично был обусловлен постоянным ростом потребления контрафактных сигарет, которое достигло самого высокого уровня за всю историю исследования. Подавляющее большинство подделок (61,5%) было потреблено во Франции" , — указано в отчете.

Как сообщалось, компания Кантар Украина оценивала долю нелегального рынка табачных изделий в Украине в феврале 2023 года на уровне 20,2%, тогда как в 2021 году она составляла 16,9%, а в 2020 году была 6,9%.

Рост произошел за счет увеличения доли поддельной продукции до 7,9% и продукции, маркированной для Duty Free, — до 10,8%. Примерно 83% объема поддельной продукции составляют бренды международных табачных компаний.

По предварительным подсчетам компании Kantar, налоговые потери бюджета Украины в 2023 году от нелегального рынка табачных изделий оцениваются на уровне 22 млрд грн.

Недавно в Офисе президента заявили о готовности усилить борьбу на рынке подакцизных товаров, в частности, табачной продукции.