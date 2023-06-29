10 фактов о кредитах под залог недвижимости, которые вы не знали

Интересуетесь залоговым кредитованием? Значит, Вы выбрали правильное направление, которое позволить сохранить значительную часть финансов, преуспеть с реализацией планов, а также рассчитывать на взаимовыгодное сотрудничество с кредитором.

Почему кредит под залог недвижимости от частного инвестора считается более выгодным, чем стандартный потребительский кредит в банке? Рассмотрим 10 самых важных фактов, которые подтверждают это на практике.

#1 Возраст заемщика

Оформить кредит под залог недвижимости в частной компании можно с наступлением совершеннолетия, а верхний порог достигает 85 лет. Для сравнения, банки в Украине сегодня одобряют займы в основном с 23-24 лет и до 65 лет.

#2 Размер кредита

Сумма займа при наличии залога во много раз больше, вместо 100-200 тысяч гривен, частный инвестор готов выдать до 15 000 000 гривен. Такие кредиты позволяют осуществить даже самые амбициозные идеи в сфере бизнеса, либо решить сложные финансовые вопросы бытового уровня.

# 3 Сумма займа и связь с объектом залога

Сумма кредита при залоговом кредитовании напрямую зависит от цены залогового объекта. Например, если квартира стоит 1 000 000 гривен, частный кредитор может выдать 800 000 гривен, в то же время, банк - не более 400 - 500 тысяч.

#4 Размер и вид процентной ставки

Пожалуй, самым важным преимуществом кредита под залог недвижимости является фиксированная процентная ставка, которая, кстати, заметно ниже, чем в любом банке. Фиксированный процент на весь период кредитования определяет реальную ставку, а значит - стоимость кредита для клиента.

#5 Справка о доходах и другая бюрократия

Сбор документов, юридические вопросы, нотариус - все это заметно затягивает процесс оформления и “отсеивает” многих потенциальных заемщиков. Если Вы оформляете кредит под залог недвижимости, Вам не нужна справка о доходах и многие другие документы. Вся процедура упрощена на 90%.

#6 Привязка кредита к иностранной валюте

Частные финансовые компании не привязывают займ к курсу валют. Если Вы готовы предоставить залог, ежемесячный платеж будет фиксированным, что гарантирует финансовую безопасность даже при нестабильной ситуации в экономике.

#7 Оригиналы правоустанавливающих документов

Кредит под залог недвижимости в современных реалиях - это честная сделка. Порядочный кредитор никогда не станет забирать оригиналы документов, все они остаются у заемщика. Также сохраняется право на эксплуатацию недвижимости.

#8 Комиссии и штрафы

Наличие гарантий для кредитора в виде залогового объекта нивелирует более 90% всех комиссий и штрафов. Например, при досрочном погашении кредита нет необходимости в доп. расходах, финкомпании также более лояльно относятся к просрочкам и дают возможность отложить платеж.

#9 Негативная кредитная история

Если у Вас плохая кредитная история и низкий рейтинг, то кредит под залог недвижимости - это 100% Ваш вариант. В данном случае не учитываются все предыдущие сделки клиента, так как его платежеспособность оценивается в первую очередь готовностью предоставить залоговую недвижимость.

#10 Сроки оформления

Немаловажный аргумент для потенциального заемщика - это скорость оформления и выдачи денег. Кредит под залог недвижимости можно оформить буквально за несколько часов. В банке же только рассмотрение заявки может длиться около 48 часов.

Выводы

Если у Вас есть недвижимость, обязательно воспользуйтесь этим при необходимости получить кредит. Это даст Вам почти 100% шанс одобрения, более крупную сумму, низкие проценты и многие бонусы от кредитора.

В Украине оформить выгодный кредит под залог недвижимости можно в финансовой компании “Банкнота”. Данный кредитор отличается весьма привлекательными условиями даже в текущих экономических реалиях:

Сумма до 15 000 000 гривен;

Ставка - 1,5% за месяц пользования средствами;

Срок погашения - до 5 лет;

Оформление - до 24 часов;

Не нужна справка о доходах, кредитная история.

Оставить заявку или получить консультацию можно на сайте “Банкнота”, а также по телефону у специалиста +38-063-930-99-99.