В Украине заработает электронная акцизная марка - принят закон
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8287, которым вводится электронная акцизная марка - инструмент, создающий возможность прослеживать электронными средствами оборот алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. О принятии закона сообщил глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев.
"Закон переведет учет алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет в электронный формат, упростит его и ликвидирует тень", - отметил Гетманцев.
Предполагается, что е-марка предоставит возможность:
- отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера до конечного потребителя;
- контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;
- каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить легальность происхождения товара.
Также создание Электронной системы оборота подакцизных товаров обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования:
- обременительный процесс заказа бумажных марок акцизного налога уйдет в прошлое;
- система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к оплате в части сумм акцизного налога за заказанные марки.
Таким образом, в Украине вместо бумажных будут введены электронные акцизные марки.
Кабмину, согласно заключительным положениям закона, дадут полгода, чтобы привести в соответствие необходимую подзаконную нормативную базу.
Таким образом, практическое внедрение электронной акцизной марки можно прогнозировать с января 2024 года.