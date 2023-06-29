В Украине заработает электронная акцизная марка - принят закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8287, которым вводится электронная акцизная марка - инструмент, создающий возможность прослеживать электронными средствами оборот алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. О принятии закона сообщил﻿ глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев.

"Закон переведет учет алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет в электронный формат, упростит его и ликвидирует тень" , - отметил Гетманцев.

Предполагается, что е-марка предоставит возможность:

отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера до конечного потребителя;

контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;

каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить легальность происхождения товара.

Также создание Электронной системы оборота подакцизных товаров обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования:

обременительный процесс заказа бумажных марок акцизного налога уйдет в прошлое;

система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к оплате в части сумм акцизного налога за заказанные марки.

Таким образом, в Украине вместо бумажных будут введены электронные акцизные марки.

Кабмину, согласно заключительным положениям закона, дадут полгода, чтобы привести в соответствие необходимую подзаконную нормативную базу.

Таким образом, практическое внедрение электронной акцизной марки можно прогнозировать с января 2024 года.