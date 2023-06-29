Отделения Укрпошты будут работать по новому графику уже с 1 июля

Украинский почтовый оператор Укрпошта с 1 июля запускает стандартный график работы отделений. Об этом говорится в сообщении госкомпании, сообщает Новое время.

"Стандартизация режимов работы отделений под потребности потребителей была начата еще в 2019 году, но с началом полномасштабного вторжения в 2022 году компания была вынуждена подстраиваться под ситуацию, уменьшать и менять время работы отделений почтовой связи" , — отметили в Укрпоште.

В компании отметили, что готовы ко всем нынешним вызовам и предлагают своим клиентам понятные и предполагаемые графики работы своих отделений.

С 1 июля большинство отделений почтовой связи будут работать максимально возможное время и будут открыты в выходные.

Отделения Укрпошты в ТРЦ и на территориях рынков, будут открыты для клиентов согласно графику работы конкретного торгового центра или рынка.

Также почтовый оператор постепенно пересмотрел графики работ сельских стационарных отделений. Раньше они работали 2−3 дня в неделю, теперь двери отделений будут открыты для клиентов в течение 5 дней.

Перед посещением почтового отделения Укрпошта советует проверить обновленный график работы отделений на сайте, в приложении, в чат-боте или в контакт-центре.

В Укрпоште отметили, что это не последнее обновление графиков работы отделений. Изменения являются частью стратегического плана развития компании и улучшения процессов направленных на усовершенствование качества и сервиса почтового оператора.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2023 Укрпошта больше не будет принимать и доставлять бандероли. Компания призвала всех, кто специально приобрел марки для отправки бандеролей по Украине или за границу, использовать их до 1 июля.