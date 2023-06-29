В США считают, что "красные линии" Путина более гибкие – Politico

После мятежа в России американские чиновники подозревают, что так называемые "красные линии" Владимира Путина являются более гибкими, чем считалось ранее. Об этом, со ссылкой на Politico, сообщает Украинская правда.

"Американские чиновники подозревают, что одним из мотивов для Путина для заключения сделки с Пригожини было избежание широкомасштабного насилия на территории России.

Это заставило некоторых (на Западе - ред.) задуматься над тем, могут ли они пойти дальше и предоставить Украине более смертоносное оружие с большей дальностью действия - в том числе и F-16.

Они думают: красная линия Путина может быть мягче, чем считалось ранее, и он может решить не идти на эскалацию, опасаясь расширения конфликта - так считают два человека, знакомых с ходом дискуссии. Но они подчеркнули, что никакого решения еще не принято" , - сообщает издание.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая во вторник на вопрос, может ли хаос в российской армии стимулировать контрнаступление Украины, заявил: "Я думаю, что есть определенная возможность".

Однако он добавил, что американские чиновники все еще ждут, чтобы увидеть, как будут развиваться события.

Как отмечает издание, в краткосрочной перспективе очевидно, что саммит НАТО, который состоится через две недели в Литве, приобретет новую актуальность. Блинкен намекнул на "мощный пакет для Украины", который будет представлен лидерами НАТО в Вильнюсе. Но также возможно, что планы альянса относительно возможного вступления Украины могут измениться, учитывая военную слабость России и вполне реальную перспективу гражданской войны на ее границах.

Президент Eurasia Group Ян Бреммер считает, что "это все еще высокая планка (для потенциального членства Украины в НАТО), потому что все 31 страна (НАТО) должна сказать "да.

"Но это поможет. У Запада теперь меньше причин беспокоиться о предсказуемых красных линиях Путина, и тем больше причин беспокоиться о том, как подготовиться к дестабилизированной, непредсказуемой ситуации в России" , - отмечает издание.

Как сообщает Politico, по мнению одних аналитиков, "сдержанность" Путина во время сделки с Пригожиным может быть признаком его рациональности, по мнению других - ослабленный диктатор может стать еще более сумасшедшим.

Хрупкость путинского режима также заставляет некоторых американских чиновников подробнее рассматривать возможность постпутинской России - и ядерного запаса, который может стать еще более дестабилизирующим фактором для мирового порядка.