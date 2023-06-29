США могут ввести новые ограничения на экспорт ИИ-чипов в Китай — WSJ

Администрация президента США Джо Байдена может ввести Ограничения вводятся на фоне опасений, что Китай может использовать ИИ-чипы. Меры вводятся на фоне опасений, что КНР может использовать чипы для разработки оружия и хакерских атак. ﻿Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, сообщает Новое время.

Минторг США может принять меры уже в начале следующего месяца, чтобы остановить поставки чипов Nvidia и других производителей чипов, вызывающих обеспокоенность клиентов в Китае и других странах, без предварительного получения лицензии.

Это станет частью окончательных правил, кодифицирующих и расширяющих меры экспортного контроля, объявленные в октябре.

Инициатива администрации Байдена может еще больше ограничить способность Китая наращивать свои возможности ИИ после прошлогодних ограничений, которые включали в себя передовые чипы ИИ, сделанные Nvidia и AMD.

Кроме того, Белый дом рассматривает вопрос ограничения аренды облачных сервисов китайскими компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, которые использовали такие механизмы для обхода запретов на экспорт усовершенствованных чипов.

Сроки введения ограничений все еще неизвестны. По словам собеседника издания, Белый дом скорее всего подождет визита в Китай министра финансов Джанет Йеллен, чтобы не злить Пекин.

Ранее The Wall Street Journal писала, что китайские компании изучают методы разработки ИИ с помощью более слабых полупроводников и комбинаций микросхем, чтобы не полагаться на американское оборудование.