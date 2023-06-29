Буданов рассказал, почему Пригожин не дошел до Москвы
Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов считает, что главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина убедили прекратить вооруженный мятеж, нажав на его "патриотические убеждения", сообщает Украинская правда.
"Мне неприятно это признавать, но Евгений Пригожин является патриотом России. Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию. Могла бы возникнуть аналогичная ситуация, как у нас в 2014 году, когда Янукович кричал, что он "легитимный", — сказал Буданов.
Ранее руководитель ГУР МО заявил, что "вагнеровцы" больше не будут воевать в Украине.