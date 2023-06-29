В Словакии начался суд над бывшим президентом страны

В четверг, 29 июня в словацком городе Попрад начался судебный процесс над бывшим президентом страны Андреем Киской, которого обвиняют в налоговом мошенничестве, сообщает Европейская правда.

В четверг и пятницу суд должен заслушать обвиняемых, а также зачитать десятки свидетельских показаний и документальных доказательств.

На лето также запланировано еще одно основное слушание, его дата зависит от присутствия обеих сторон.

Киска вместе с исполнительным директором компании KTAG обвиняются в налоговом мошенничестве. Согласно материалам дела, Киска финансировал свою предвыборную кампанию за счет KTAG, а затем незаконно получил возврат НДС на понесенные расходы на сумму в 155 тысяч евро.

Обвинительный акт был подан прокурором Прешовской областной прокуратуры в апреле 2022 года.

Сам бывший словацкий президент не считает себя виновным. Киска заявил, что рад тому, что сможет рассказать в суде о том, как все происходило, и верит, что справедливость восторжествует.

Киска занимал пост президента Словакии с 2014 по 2019 год. В 2020 году он решил уйти из политики из-за проблем со здоровьем.