Россияне обстреляли Херсон, есть погибшие — Офис генпрокурора
В Херсоне в результате российского удара два человека погибли, еще два человека получили ожоги, сообщает Укринформ.
Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, в четверг, 29 июня, около 13:00 российские военные произвели артиллерийский обстрел Херсона. В результате прицельных ударов погибли два человека, еще двое гражданских госпитализировали с ожогами.
Огнем уничтожены складские помещения, повреждены обломками другие объекты гражданской инфраструктуры.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Прокуроры совместно со следователями полиции проводят необходимые следственные действия.