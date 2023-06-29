Россияне обстреляли Херсон, есть погибшие — Офис генпрокурора

В Херсоне в результате российского удара два человека погибли, еще два человека получили ожоги, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в четверг, 29 июня, около 13:00 российские военные произвели артиллерийский обстрел Херсона. В результате прицельных ударов погибли два человека, еще двое гражданских госпитализировали с ожогами.

Огнем уничтожены складские помещения, повреждены обломками другие объекты гражданской инфраструктуры.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Прокуроры совместно со следователями полиции проводят необходимые следственные действия.