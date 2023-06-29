Какие гарантии безопасности ЕС может предложить Украине — FT

Европейский Союз готовится предложить Украине "будущие обязательства в сфере безопасности", в рамках которых, в частности, пообещают расширить инициативу по подготовке украинских военных и возможность отправки военных миссий ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этом Financial Times рассказали источники, знакомые с ходом дискуссии.

Отмечается, что европейские лидеры обязуются продолжить финансирование поставок оружия Украине через Европейский фонд мира, который финансируется странами ЕС.

Они пообещают расширить инициативу ЕС по подготовке украинских военных.

Кроме того, рассматривается возможность отправки военных миссий ЕС в Украину, если условия для этого будут признаны приемлемыми и такой шаг будет согласован всеми членами, рассказал один из источников.

По словам одного из дипломатов, участвовавшего в обсуждении, предложенная декларация ЕС, разработанная Францией, имеет целью послать "очень четкий политический сигнал" Украине и России.

Другой чиновник добавил, что она также призвана обеспечить участие ЕС в более широкой системе безопасности, которая разрабатывается для защиты Украины. Однако это встретило сопротивление со стороны нейтральных Ирландии, Мальты и Австрии.

В проекте заявления лидеров, с которым ознакомилось Financial Times, говорится, что ЕС "готовы вместе с партнерами внести вклад в будущие обязательства по безопасности Украины, которые помогут Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации".

Накануне издание Euractiv сообщило, что Европейский совет на встрече в течение четверга и пятницы должен обсудить, какие будущие обязательства по безопасности Европейский Союз может предоставить Украине.

Кроме того, вопрос гарантий безопасности должен быть обсужден на саммите Североатлантического Альянса в июле.