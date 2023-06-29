Столтенберг: Членство Украины обсудят после саммита в Вильнюсе

Вопросы будущего членства Украины в НАТО будут обсуждать уже после саммита в Вильнюсе, сообщает Укринформ.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе перед началом встречи с лидерами ЕС.

"После саммита НАТО мы обсудим стремление Украины к членству в НАТО. И я абсолютно уверен, что союзники пошлют очень сильный сигнал поддержки Украине" , - заявил генсек.

Он напомнил о консенсусе всех членов блока о том, что его дверь открыта, что Украина однажды станет членом НАТО, а также о том, что не Россия, а союзники и Киев будут решать, когда придет правильное время предоставить Украине полноценное приглашение.

"Самое важное сейчас и самое актуальное – поддержать и обеспечить сохранение Украины как суверенной нации в Европе. Если мы не сможем сделать этого, не будет смысла обсуждать вопрос членства как такового" , - сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что тот факт, что Европейский Союз предоставил Украине статус кандидата, также влияет на дискуссии, происходящие в рядах НАТО.

Столтенберг отметил чрезвычайную важность стратегического партнерства между ЕС и НАТО на фоне российской войны против Украины. Помощь Украине как со стороны союзников по Альянсу, так и партнеров по ЕС Столтенберг назвал "беспрецедентным", а взаимодействие двух структур дополняющим друг друга.