Гуменюк: Есть признаки подготовки России к ракетным ударам

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что есть признаки вероятной подготовки России к ракетным ударам, сообщает Радио Свобода.

"Враг активизирует беспилотную разведку вдоль линии фронта, пытается глубже проникнуть в тыловые регионы, что свидетельствует о вероятной подготовке к последующим ракетным ударам. Мы наблюдали хрупкую активность в течение последних двух суток. Это означает, что враг определенным образом переформатировал свои усилия, изучал возможности подыскивал тактику, которая была бы максимально эффективной" , – сказала она в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, российские войска очень часто пытаются компенсировать отсутствие результативности на линии фронта "тыловыми победами".

Ранее в оперативном командовании "Юг" сообщили, что Россия увеличила корабельную группировку в Черном и Азовском морях. К примеру, после двухсуточной паузы в Черное море на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель, снаряжение которого до восьми "Калибров".

Уровень ракетной опасности украинские военные оценивают как повышенный.

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