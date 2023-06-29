В Грузии опровергли заявления Захаровой о строительстве железной дороги из РФ

Вопрос открытия железной дороги из России в Армению через территорию Грузии не рассматривается. Об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, сообщает Sova News.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов ответила, что прилагаются все усилия для реализации той масштабной дорожной карты, которая намечена.

"Нет ничего нового в позиции России, она хочет железную дорогу, и нет ничего нового в позиции Грузии, этот вопрос не обсуждается, это факт. Мы будем действовать исходя из нашей политики и интересов нашей страны" , — заявил Папуашвили.

Он опроверг информацию о том, что между Россией и Грузией могут вестись переговоры по этому вопросу за закрытыми дверями.