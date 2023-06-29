Еще три облгаза Фирташа присоединили к "Нафтогазу"
Акционерные общества "Киевоблгаз", "Житомиргаз" и "Львовгаз", ранее входившие в "Региональную газовую компанию" (РГК) беглого олигарха Дмитрия Фирташа, присоединились к "Группе Нафтогаз", сообщает Экономическая правда.
Управляющим акций этих компаний назначили АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз". ООО "Газораспределительные сети Украины" (бренд "ГАЗСЕТИ") является управляющей компанией, призванной стать национальным оператором газораспределения.
"Функционирование в управлении государственного драйвера предполагает формирование гибкой системы коммуникации с клиентами, налаживание стабильного предоставления услуг и модернизацию инфраструктуры.
Усилия профессионалов будут направляться на рациональное использование энергоресурсов и обеспечение бесперебойного распределения "голубого топлива" в дома граждан, бюджетных учреждений и коммерческих объектов", – отметили в "Газсети".
Ранее по такому принципу в состав группы вошли и получили лицензирование Кропивницкий, Днепровский и Харьковский филиалы "ГазСети". Также продолжается процесс расширения территории производства хозяйственной деятельности по распределению природного газа на Харьков и Кривой Рог.