В ГУР заявили о войне между ФСБ и Минобороны России

Война между силовиками - ФСБ и Министерством обороны России - входит в активную фазу. Поэтому не исключены физические уничтожения в результате этого противостояния, пишет Ульяна Беспалько, Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Черняк.

"По нашим оценкам, это уже открытая война между так называемыми "башнями" Кремля, в результате которой будут физические уничтожения представителей конкурирующих сторон" , - сказал Черняк.

Как рассказал представитель ГУР, в российской "верхушке" уже понимают, что их диктатор Владимир Путин стал слабым. Сейчас они пытаются получить себе власть.

"Путин уже не может это контролировать и держать баланс. ФСБ и Минобороны России понимают, что это для них шанс одержать определенную политическую победу" , - отметил Черник.

Что же касается Пригожина и перебазирования части "вагнеровцев" в Беларусь - то украинская разведка пока на сегодняшний день не видит угрозы для Украины, акцентировал собеседник.

"Они в любом случае не будут подчинены Минобороны России. Строящиеся для них лагеря на территории Беларуси - это для подготовки "вагнеровцев". Но у нас нет данных, что их будут готовить для нападения на Украину с территории Беларуси" , - подытожил Черняк.

Напомним, что информация о конфликте и своеобразном соревновании между Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Министерством обороны РФ продолжается уже давно. И сейчас одной из причин этого противостояния является война, которую развязала Россия против Украины и теперь пытается удержать свои позиции на фоне контрнаступления ВСУ.