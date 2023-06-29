В ГУР заявили о войне между ФСБ и Минобороны России
Война между силовиками - ФСБ и Министерством обороны России - входит в активную фазу. Поэтому не исключены физические уничтожения в результате этого противостояния, пишет Ульяна Беспалько, Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Черняк.
"По нашим оценкам, это уже открытая война между так называемыми "башнями" Кремля, в результате которой будут физические уничтожения представителей конкурирующих сторон", - сказал Черняк.
Как рассказал представитель ГУР, в российской "верхушке" уже понимают, что их диктатор Владимир Путин стал слабым. Сейчас они пытаются получить себе власть.
"Путин уже не может это контролировать и держать баланс. ФСБ и Минобороны России понимают, что это для них шанс одержать определенную политическую победу", - отметил Черник.
Что же касается Пригожина и перебазирования части "вагнеровцев" в Беларусь - то украинская разведка пока на сегодняшний день не видит угрозы для Украины, акцентировал собеседник.
"Они в любом случае не будут подчинены Минобороны России. Строящиеся для них лагеря на территории Беларуси - это для подготовки "вагнеровцев". Но у нас нет данных, что их будут готовить для нападения на Украину с территории Беларуси", - подытожил Черняк.
Напомним, что информация о конфликте и своеобразном соревновании между Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Министерством обороны РФ продолжается уже давно. И сейчас одной из причин этого противостояния является война, которую развязала Россия против Украины и теперь пытается удержать свои позиции на фоне контрнаступления ВСУ.