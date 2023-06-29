ЕС может начать переговоры с Украиной о вступлении в декабре

Европейский Союз может начать переговоры о членстве Украины в декабре при условии выполнения страной всех необходимых критериев, сообщает Укринформ.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи с главами государств и правительств стран ЕС заявила президент Европейского парламента Роберта Мецолла.

"Есть понимание, что переговоры о вхождении должны начаться уже в этом году. Я надеюсь, что Европейский совет в декабре будет тем местом и в то время, когда этот шаг может быть сделан. Я очень четко отметила - каждая страна имеет свой путь. Когда мы говорим об Украине – это не только скорость, с которой вы превышаете выполнение первичных запросов, или скорость, с которой вы ответили на опросник. Все это происходит во время войны. Это должно признаваться" , - сказала Мецола.

Она отметила, что ее позиция, а также позиция Европейского парламента очень ясны: когда реформы будут осуществлены, в частности, в сфере судебной сферы, в сфере свободы слова или защиты меньшинств, тогда ЕС должен сделать адекватный шаг, чтобы вознаградить эти усилия.

"Я являюсь, скажем так, оптимистично настроенной после заявлений, которые я услышала от лидеров как во время Европейского совета, так и в ходе наших бесед с ними. Существует импульс, моментум, и этот моментум не будет остановлен, как не будет остановлена и наша поддержка" , - добавила президент Европарламента.

Как сообщалось, 29-30 июня в Брюсселе проходит очередной саммит ЕС, первым вопросом повестки дня которого является ситуация в Украине и помощь ЕС в соблюдении ее права на самооборону против российской агрессии.