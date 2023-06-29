Уоллес выступает за упрощенное вступление Украины в НАТО
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Украина должна иметь возможность "пропустить" План действий по членству в НАТО на своем пути к вступлению в Альянс, сообщает Европейская правда.
Об этом он заявил на пресс-конференции с главой Минобороны Канады в Лондоне.
"Я думаю, что мы должны абсолютно точно рассмотреть возможность пропуска Плана действий по членству", – сказал Уоллес.
В то же время британский министр признал, что все вопросы, связанные со вступлением Украины в НАТО, не будут решены быстро.
Он также считает маловероятным, что все вопросы относительно гарантий безопасности для Украины будут решены до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.
Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет "очень благосклонен", если Украина сможет пройти через упрощенный процесс вступления в НАТО.