В Украине на треть повысили тарифы на холодную воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, решила повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод с 1 июля в среднем на 32% в зависимости от водоканала, сообщает Лига.Бизнес.

Для некоторых водоканалов, у которых повышение будет выше среднего показателя, тарифы увеличат в два этапа: с 1 июля и с 1 сентября.

"Решение предусматривает увеличение платежки на воду и водоотвод для среднестатистической семьи приблизительно на 60 гривен. То есть это не слишком высокая цифра, но этим мы обеспечим должную работу водоканалов и наличие воды в кране должного качества" , – сказал член комиссии Руслан Кайдаш.

Тарифы повышаются по всей Украине для 34 предприятий (полный список – здесь), в том числе Киевводоканала и водоканалов многих больших городов.

В Киеве тариф увеличится на 10,75 грн (с НДС) – до 41,14 грн за кубометр.

По оценке Киевводоканала, расходы на среднестатистическую семью из трех человек, в течение месяца потребляющих в среднем 6,5 куб. м холодной воды вырастут на 69,88 грн в месяц за услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода.

Повышение тарифов объясняется несколькими факторами: увеличением затрат на электроэнергию, повышением зарплат, подорожанием реагентов и т.д.

Последний раз тарифы на воду повышали еще до полномасштабной войны – в декабре 2021 года.

Тарифы на холодную воду собирались повысить уже с 1 января, но регулятор в последний момент отменил свое решение и отправил его на доработку. В начале марта регулятор вернулся к этому вопросу, но окончательное решение было принято только в конце июня.