Генштаб: На трех самых горячих направлениях было более 20 столкновений

Российская армия продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло около 22 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечернем своде 29 июня.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, это Карповичи и Тимоновичи Черниговской области и Середина-Буда, Зноб-Новгородское и Юнаковка Сумской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Клисливки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Кисловке и Берестову Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Раздоловки и Белогоровки. Нанес авиационных ударов возле Белогоровки Луганской области и Лимана и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 5 населенным пунктам, в частности, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Бахмута. Нанес авиационных ударов недалеко от Белой Горы и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы более 5 населенных пунктов, среди которых Степное, Авдеевка и Водяное Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также Победы и Новомихайловки. В то же время, враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Невельского, осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. В огонь, в частности, попали Невельское, Александрополь, Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационных ударов в районах Угледара, Золотой Нивы, Макаровки и Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы около 10 населенных пунктов, среди которых Пречистовка, Угледар, Золотая Нива и Благодатное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Молодежного и Антоновки Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди которых Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Пятихатки, Лобково, Запорожье Запорожской области; Антоновка, Херсон, Днепровское, Огромное, Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение на огневой позиции.