Встреча Зеленского с бизнесом: о чем договорились

На встрече с президентом Владимиром Зеленским представители бизнеса предложили создать координационную платформу для коммуникации по защите прав бизнеса и рассмотрения других вопросов, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский поддержал эту инициативу, предложив совместно определиться с форматом работы.

"Очень важно создать площадку, на которой мы постоянно говорили бы. Потому что нельзя годами накапливать проблемы: мы их просто не сможем потом преодолеть" , - сказал он.

Сохранение и создание новых рабочих мест, особенно во время войны, является критически важным для обеспечения устойчивости украинской экономики, заявил также Зеленский.

По его словам, восстановление Украины является большим проектом, и приоритетом будет участие в нем украинского и иностранного бизнеса, который работал и работает в нашей стране, особенно во время войны.

"Но двери будут открыты для многих компаний. Нам нужно, чтобы к нам пришли сотни и тысячи компаний" , - сказал президент.

"Во время встречи договорились о совместных усилиях, призванных уменьшить проблемы бизнеса от правоохранительных органов, обсудили ситуацию в налоговой сфере и перспективы ее реформирования, коснулись вопроса налоговых проверок, усиления эффективности органов, которые должны стимулировать развитие экономики и обеспечивать сопровождение инвестиций" , - добавили в ОП.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 29 июня, впервые за время полномасштабной войны собрал на встречу несколько десятков крупнейших предпринимателей страны и представителей бизнес-ассоциаций.