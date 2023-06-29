Внесли залог: главу Тернопольского облсовета освободили из-под стражи
, сообщает Суспільне.
Председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко уволили из-под стражи, поскольку за него внесли залог. Об этом заявил его адвокат Александр Тананакин.
"Когда будет следующее судебное заседание неизвестно, об этом еще рано говорить", – сказал адвокат.
Напомним, 28 июня Высший антикоррупционный суд применил к председателю Тернопольского областного совета меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Альтернативой судья определил подозреваемому залог в размере 805 200 грн, сообщалось ранее на странице ВАКС в Facebook.
В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются обязанности:
- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;
- не покидать пределы Тернополя и Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;
- носить электронное средство контроля.