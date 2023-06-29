В трех областях Украины тарифы на воду не повысили

В Украине с 1 июля 2023 будет повышена стоимость водоснабжения и водоотведения. Однако в трех областях размер платежек для украинцев – не изменится, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом говорится в проекте постановления Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Речь идет о Херсонской, Николаевской и Харьковской областях. Это связано с тем, что на их территории продолжаются боевые действия, а большинство населенных пунктов пострадало от действий оккупантов.

Также не изменится сумма в платежках для получающих субсидии из-за того, что они будут автоматически перечислены.

Следует отметить, что в других областях тариф на воду будет повышен﻿ в два этапа – 1 июля и 1 сентября. Данное решение было принято на заседании НКРЭКУ в четверг, 29 июня. Оно связано со значительным удорожанием электроэнергии и реагентов для очистки воды.