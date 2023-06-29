На ближайшей Cтавке обсудят риски от ЧВК "Вагнер" в Беларуси – Данилов

На ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего, в частности, будут рассматривать и размещение в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Данилов отметил, что сначала нужно посмотреть, где "вагнеровцы" окажутся, каким будет их количество, какие будут угрозы, появятся ли 8-8,5 тысяч наемников в Беларуси.

По словам секретаря СНБО, сейчас такого количества боевиков Евгения Пригожина там нет. Впрочем, за короткий промежуток времени для "вагнеровцев" был поставлен лагерь из летних палаток.

"Будем очень внимательно наблюдать, для чего все это будет там происходить. То ли для раздражения Литвы, то ли для раздражения Польши, то ли чтобы наши войска на границе находились в напряжении.

Завтра будем очень внимательно за этим вопросом наблюдать. Я могу сказать, что президент Владимир Зеленский дал поручение на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего рассмотреть этот вопрос с учетом информации разведсообщества и главкома. На ближайшем заседании Ставки такой вопрос будет рассматриваться" , — заявил он.

Данилов подчеркнул, что "Вагнер" – это террористы, которые путешествуют по миру на самолетах. По его мнению, мир должен был бы сильнее реагировать на это.