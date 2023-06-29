Ляшко объяснил, от чего будет зависеть зона поражения в аварии на ЗАЭС

Если российские оккупанты пойдут на совершение ядерного теракта на территории Запорожской атомной электростанции, то зона его влияния сформируется в зависимости от климатических условий, которые определяют направление движения радиоактивной пыли и прогнозируются каждое утро, и характера аварии. Но текущие оценки свидетельствуют, что город Киев не ощутит последствий, сообщает Зеркало недели.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью телеканалу "Мы – Украина".

Он объяснил, что в случае совершения теракта армией РФ, органы государственной власти, в том числе Минздрав, объявят, что нужно сделать в первую очередь – в стране уже "четко отработали" вопрос того, как будет происходить коммуникация, в том числе с использованием соответствующих систем оповещения.

"Сейчас по этим прогнозам, которые есть, Киев за пределом влияния. Однако мы должны также четко понимать – давайте делать все возможное, чтобы предотвратить этот теракт. Это ключевая задача, которую нужно делать. Вторая – не создавать паники и искусственного ажиотажа" , – подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что в случае любой чрезвычайной ситуации важно прислушиваться к предоставленным именно в тот период времени инструкциям, поскольку они будут привязаны к обстоятельствам конкретного события и радиационному мониторингу. Глава Минздрава добавил: "Это мы проходили при многих уже чрезвычайных ситуациях. Когда происходит ситуация, есть рекомендации – они и их четкое соблюдение и спасают жизни" .

В то же время, Ляшко отметил, что к радиационной аварии невозможно подготовиться так, чтобы защитить все 100% людей. В случае вражеского теракта власти планируют принимать ряд мер по защите максимального количества граждан в потенциальной зоне поражения.

Российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. Украинцы должны быть подготовлены к развитию каких-либо событий, поскольку враг не соблюдает никаких конвенций и правил ведения войны. Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) ранее рассказали, какие правила следует соблюдать в случае радиационной аварии.