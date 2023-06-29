Офис генпрокурора расследует 15 случаев экоцида

Офис генерального прокурора расследует 15 производств по экоциду в результате агрессии России против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин во время первого заседания рабочей группы.

Он отметил, что война разрушает природные и аграрные угодья, чем ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Около 30% территории Украины – 174 кв км – загрязнены взрывоопасными предметами. Более 2,4 млн га лесов повреждены. Недавняя атака на дамбу Каховской ГЭС привела к величайшей экологической катастрофе в Украине со времен Чернобыля. И этот список неполный, ведь интенсивные боевые действия продолжаются.

Андрей Костин отметил, что Украина является первым государством, преследующим экологические военные преступления и экоцид в таком масштабе. В общей сложности расследуется более 200 военных преступлений против окружающей среды и 15 случаев, которые по Уголовному кодексу Украины квалифицируются как экоцид. Таких прецедентов практически не существует в системе международного уголовного правосудия.