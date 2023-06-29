Украина вводит санкции за дестабилизацию Молдовы — Боррель
Украина и еще ряд государств присоединяются к санкциям Евросоюза, которые направлены против лиц, причастных к дестабилизации Молдовы, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
По словам Борреля, помимо Украины, санкции также введут Северная Македония, Черногория, Албания и Босния и Герцеговина.
При этом намерение присоединиться к ограничениям, которые ввел Европейский Совет, выразили члены Европейской ассоциации свободной торговли и члены Европейской экономической зоны – Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
"Они обеспечат соответствие своей национальной политики данному решению Совета. Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - добавил глава дипломатии ЕС.
Напомним, 30 мая Евросовет утвердил санкции против физических лиц, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Республики Молдова, или демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в стране.
Под ограничениями уже находятся молдавские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, депутат пророссийской партии "Шор" Марина Таубер и не только.