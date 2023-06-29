МВФ одобрил новый транш Украине на $890 миллионов

Исполнительный совет МВФ в четверг, 29 июня, пересмотрел программу расширенного финансирования Украины и объявил, что Киев может получить новый транш в сумме около 890 млн долларов США, сообщает Новое время.

Несмотря на войну, экономика Украины после резкого спада в 2022 году "демонстрирует большую устойчивость, чем ожидалось", а прогноз роста ВВП в 2023 году повысился до 1−3%, говорится в сообщении Фонда.

В МВФ также считают, что власти Украины добились значительного прогресса в выполнении своих обязательств в рамках EFF (программы расширенного финансирования) и выполнили все структурные маяки до конца июня.

"Завершение первого пересмотра позволяет официальным органам немедленно получить сумму в размере… около 890 млн долларов США" , — сказано в сообщении.

Народный депутат Ярослав Железняк у себя в Telegram объяснил, что решение МВФ означает, что Украина скоро получит новый транш в 890 млн долларов, а в ближайшее время будет публикован обновленный меморандум с обязательствами Украины и сроками.

В конце мая Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала по вопросу пересмотра четырехлетней программы Фонда. Общий объем программы МВФ составляет $15,6 млрд, из которых Украина уже привлекла $2,7 млрд в виде первого транша.