Госдеп: Последствия мятежа в РФ обсудят на саммите в Вильнюсе

Тема, связанная с вооруженным мятежом ПВК "Вагнер", а также дальнейшее развитие событий в Российской Федерации станет одной из тем обсуждений на саммите лидеров стран-членов НАТО в Вильнюсе в следующем месяце, сообщает Укринформ.

Такое убеждение выразил в четверг во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Я уверен, что события последних нескольких дней, безусловно, станут темой для разговора" , – отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

В то же время, по его словам, это не означает, что по этому вопросу будет выделяться отдельный пункт повестки дня.

Он также отметил, что Соединенные Штаты в течение последних дней проводили консультации с союзниками, в том числе в рамках альянса НАТО по развитию ситуации в России.

При этом Миллер подчеркнул, что это никак не влияет на объем поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Представитель Госдепа также напомнил о заявлении госсекретаря Блинкена, что в Вашингтоне ожидают по итогам саммита в Вильнюсе увидеть «существенный пакет как политической, так и практической поддержки Украины». В этой связи он отметил, что разговоры между лидерами продолжаются.