Зеленский о встрече с Пенсом: Обсудили сотрудничество по безопасности и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с 48-м вице-президентом США Майком Пенсом, обсудили сотрудничество по безопасности и вопросы членства Украины в НАТО, сообщает Укринформ.

"Сегодня в Киеве 48-й вице-президент США Майк Пенс. Обсудили нашу оборону, взаимодействие между нашими народами, сотрудничество по безопасности и важность решительности и определенности партнеров относительно будущего членства Украины в НАТО" , - рассказал президент.

Он подчеркнул, что поддержка Соединенных Штатов, всех американцев, каждой американской семьи, всех общественных сил, Конгресса – обеих партий и обеих палат – для нашей борьбы за свободу жизненно важна. "И конечно, поддержка президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Я благодарю за эту поддержку!", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что для Украины очень важна поддержка США не только оружием, ведь Соединенные Штаты оказывают и финансовую помощь, гуманитарную и политическую поддержку.

Фото: president.gov.ua

"Ценим, что обе главные партии США – Республиканская и Демократическая – остаются едиными в поддержке Украины. И, конечно, мы чувствуем мощную поддержку народа Соединенных Штатов" , – сказал Зеленский.

В этом контексте он поблагодарил за недавние пакеты оборонной помощи в размере 2,1 млрд дол. и 500 млн долл., выделенных США 6 июня и 27 июня соответственно, а также акцентировал на беспрецедентном общем объеме оказанной поддержки, который с февраля прошлого года достиг 43,1 млрд дол.

Глава государства особо выразил благодарность за громкий голос Майка Пенса в поддержку Украины в Республиканской партии США.

Он подробно проинформировал эксвицепрезидента Соединенных Штатов о ситуации на поле боя, поделился украинской оценкой недавних событий в РФ и о том, как они повлияют на безопасность в регионе. В этой связи Зеленский отметил первоочередную важность продолжения и усиления оборонной помощи Украине со стороны партнеров, в частности артиллерией и дальнобойным оружием. Глава государства отметил важность скорейшей подготовки украинских пилотов и предоставления Украине боевых самолетов F-16.

Президент поделился ожиданиями от Вильнюсского саммита НАТО. Он заявил, что партнеры должны продемонстрировать решительность и дать Украине определенность будущего членства.

"Это то, что будет мотивировать наших людей. И это тоже оружие, только политическое. Возможно, оно даже мощнее ракет. Для этого мы должны увидеть свое будущее в НАТО" , - подчеркнул глава государства.

Зеленский рассказал Пенсу о гуманитарной ситуации, сложившейся в южных регионах Украины после разрушения российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС. В этом контексте Президент поблагодарил американские благотворительные организации, которые помогают обеспечивать пострадавшие от этого преступления территории питьевой водой.