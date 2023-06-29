Украина получила более $1,2 миллиарда от США и Финляндии

В государственный бюджет Украины сегодня, 29 июня, поступили грантовые средства в размере 1,215 млрд долларов от США и Финляндии, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Министерство финансов Украины.

Они поступили через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка. Украина получила 1,2 млрд долларов от США и 15 млн долларов от Финляндии.

Грантовые средства предоставлены как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на оплату труда работников государственных органов и педагогических работников, пенсионных выплат, а также выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи.

Министр финансов Украины Сергей Марченко поблагодарил правительства США, Финляндии и команду Всемирного банка за плодотворное сотрудничество и весомую поддержку.